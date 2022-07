Juve, primo incontro non risolutivo con il Bayern Monaco per de Ligt

Primo incontro non risolutivo tra la Juve e il Bayern Monaco per de Ligt. I tedeschi offrono 60 milioni più bonus

Si è concluso il primo incontro tra la Juve e il Bayern Monaco per de Ligt. Un incontro, come riporta Gianluca Di Marzio, cordiale, ma non risolutivo.

Giovanni Albanese di Gazzetta dello Sport ha riportato anche le cifre: 60 milioni più dieci di bonus. Troppo pochi per i bianconeri, che aspettano il rilancio.