La Juve non vuole saperne di Ramsey: tre possibilità per l’addio. Il giocatore non rientra minimamente nei piani del club

La Juve è destinata a riaccogliere Aaron Ramsey in estate, visto che i Glasgow Rangers non hanno intenzione di riscattare il centrocampista gallese.

Secondo quanto riferito da Gazzetta.it, Ramsey non rientra più minimamente nei piani di Allegri, con la dirigenza della Juve che presto tornerà a parlare con il suo entourage per trovare un’intesa sulla sua cessione anticipata. Tre strade per il futuro: risoluzione anticipata del contratto a un anno dalla scadenza (2023), vendita a basso costo oppure un nuovo prestito.