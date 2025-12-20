Juve Roma, i convocati bianconeri per la sfida di Serie A: ecco la decisione su Milik, Cabal e Rugani. Cinque assenti, la lista

Juve Roma, diramata la lista dei convocati: decisioni su Milik, Cabal e Rugani. Out in cinque, le scelte di Spalletti

L’attesa è terminata: a poche ore dal fischio d’inizio del big match contro la Roma, in programma questa sera alle 20:45 all’Allianz Stadium, Luciano Spalletti ha ufficializzato la lista dei convocati. Le scelte del tecnico, impegnato in una sfida chiave per la rincorsa alla zona Champions, confermano le sensazioni della vigilia: c’è un rientro pesantissimo, un recupero importante in difesa e, allo stesso tempo, alcune assenze di rilievo.

La novità più attesa riguarda Arkadiusz Milik, nuovamente tra i convocati dopo oltre 500 giorni di stop. Il polacco torna finalmente a respirare l’atmosfera della gara ufficiale e, pur con una condizione ancora da gestire, rappresenta un’opzione preziosa per Spalletti in un reparto offensivo privo del suo punto di riferimento. Dusan Vlahovic, infatti, resta ai box dopo l’operazione, costringendo l’allenatore a puntare ancora sulla velocità di Openda e sui movimenti di David.

Dalla difesa arrivano invece segnali contrastanti. L’allarme per Daniele Rugani è rientrato, mentre Juan Cabal non ha recuperato dall’affaticamento muscolare accusato nei giorni scorsi. Oltre a Vlahovic, mancheranno anche Federico Gatti e Carlo Pinsoglio, oltre allo squalificato Koopmeiners. Per completare la lista, Spalletti ha chiamato dalla Next Gen Rouhi, il portiere Scaglia e Pedro Felipe.

