Juve-Ronaldo, in settimana incontro con Mendes per chiarire il futuro

In settimana ci sarà un incontro tra Jorge Mendes e Federico Cherubini: ecco lo scenario sul futuro di Cristiano Ronaldo

Il momento delle grandi decisioni sembra arrivato. Mancano ormai 9 giorni all’inizio della nuova stagione della Juventus con i bianconeri che si ritroveranno alla Continassa il 14 luglio. Tra loro dovrebbe esserci anche Cristiano Ronaldo.

Tuttosport rivela che in settimana a Milano ci sarà un blitz di Jorge Mendes, potente agente del portoghese: in programma un incontro con Federico Cherubini per chiarire il futuro. La situazione sembra ormai chiara: se fino a qualche settimana un divorzio appariva possibile, ora stupirebbe con CR7 pronto ad un altro anno di Juve.