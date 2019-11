Juve, senti Semin: «Auguro la finale di Champions contro l’Atletico»

Il tecnico della Lokomotiv Mosca Semin ha parlato al termine della sfida contro la Juventus: «Le auguro la finale di Champions contro l’Atletico»

Yuri Semin è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida di Champions League tra Lokomotiv Mosca e Juventus: «Ci siamo preparati per giocare contro Cristiano Ronaldo, ma anche contro tutta la Juventus. Lui non gioca mai male».

«Voglio fare un in bocca al lupo alla Juventus, magari per arrivare in finale contro l’Atletico Madrid», ha dichiarato il tecnico dei russi.