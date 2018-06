Juve: sirene inglesi per Rugani, ma c’è anche la Lazio

Il difensore della Juve, Daniele Rugani, piace in Premier League. Il suo futuro però potrebbe essere ancora in Italia

Il futuro di Daniele Rugani potrebbe essere lontano dalla Juve. Il club bianconero in realtà vorrebbe trattenere il difensore, ma qualora dovessero arrivare offerte economiche elevate, prenderebbe in seria considerazione la cessione. Anche perché il giocatore ha non poche pretendenti, soprattutto in Inghilterra.

Stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, però, l’ex Empoli potrebbe anche essere utilizzato come pedina di scambio: il club di Andrea Agnelli, infatti, sarebbe disposto ad offrirlo alla Lazio per ricevere uno sconto sul centrocampista Milinkovic-Savic.