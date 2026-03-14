Juve, Spalletti nel post partita: «Questa squadra ha sempre giocato a calcio. Secondo me abbiamo fatto vedere tante cose bene»

Juve, Spalletti: «Questa squadra ha sempre giocato a calcio. Secondo me abbiamo fatto vedere tante cose bene». Le parole

Luciano Spalletti ha analizzato la gara ai microfoni di Dazn nel post‑partita di Udinese–Juve, soffermandosi sui momenti chiave del match e sulle prestazioni dei suoi giocatori. Le sue dichiarazioni:

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VITTORIA – «Dipende sempre dal ragionamento del collettivo. E’ chiaro che se gioca uno come Boga non devi permettere di ricompattarsi agli avversari. Oggi c’era la possibilità di andare in profondità. Se, invece, hai calciatori fisici, devi comportarsi in maniera differente».

MOMENTO – «Stasera abbiamo giocato una partita per determinare quello che doveva succedere. Poi siete così convinti che a Roma nel primo tempo non meritassimo di più? Noi oggi dovevamo proteggere il nostro lavoro. Non è un qualcosa buttato via per quello che sono stati dei risultati. Secondo me abbiamo fatto vedere tante cose bene. Poi l’episodio permette a tutti quello che fa più piacere dire. Questa squadra ha sempre giocato a calcio. Per cui al 90′ quello che c’era a Roma me ne frega poco. Anzi, la squadra ha saputo reagire nelle difficoltà estreme».

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