Juve, summit di mercato per Raspadori

La Juve è tornata sulle tracce di Raspadori: in questi giorni è previsto un summit di mercato per l’attacco bianconero

Alla Juve torna di moda il nome di Raspadori. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’attaccante è un profilo gradito ai dirigenti bianconeri, che in questi giorni si incontreranno in un summit con Allegri per decidere il da farsi in attacco.

Sull’attaccante del Sassuolo c’è anche il forte interesse del Napoli, che avrebbe già l’apprezzamento del calciatore.