Juve, tifosi con la squadra: «Orgogliosi di voi» – FOTO

I tifosi della Juve si schierano con i propri calciatori: la Curva Sud espone uno striscione per ringraziare i giocatori bianconeri

Prima del fischio d’inizio della gara contro la Sampdoria, la Curva Sud ha voluto ringraziare i giocatori della Juve per la prestazione offerta in Champions League contro il Real Madrid. I tifosi bianconeri hanno, infatti, esposto uno striscione che recitava: «Grazie ragazzi: avanti a testa alta!» e in alto: «Orgogliosi di voi»

Nonostante l’eliminazione, dunque, il popolo della Vecchia Signora ha apprezzato la prestazione dei propri beniamini al Bernabeu, vicinissimi ad una rimonta che sarebbe rimasta nella storia del calcio europeo.