Juve Torino, Conceicao furioso al momento del cambio: Vlahovic interviene per riportare la calma. Cosa è successo

Juve Torino, scintille in panchina: Conceicao contrariato per il cambio, Vlahovic si fa leader e lo calma. Il retroscena

Il derby resta inchiodato sullo 0-0, con la Juventus che, dopo un avvio promettente, perde progressivamente brillantezza. Per provare a cambiare l’inerzia di una sfida complicata e restituire vivacità alla manovra, Luciano Spalletti opta per un doppio cambio al 64° minuto: fuori Chico Conceição e Dusan Vlahovic, dentro Edon Zhegrova e Jonathan David. L’intento è chiaro: inserire energie fresche e qualità nell’uno contro uno per scardinare la difesa granata, in evidente crescita.

La reazione dei due sostituiti, però, è diametralmente opposta. Vlahovic lascia il campo senza polemiche, con atteggiamento sereno e composto. Conceição, invece, non nasconde la propria insoddisfazione: le telecamere immortalano il suo volto rabbuiato e un gesto di stizza rivolto a un cameraman che lo stava riprendendo troppo da vicino. Lo ha appreso Juventusnews24.

Ed è proprio in quel momento che emerge un episodio significativo. Accanto al portoghese, Vlahovic si trasforma in leader: lo abbraccia, gli cinge le spalle e, chinandosi verso di lui, prova a calmarlo con parole di incoraggiamento. Un gesto semplice ma eloquente, che racconta la volontà del serbo di placare la frustrazione del compagno e di ricompattare il gruppo in un momento delicato.

