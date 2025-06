Juve, Tudor blinda cinque giocatori: questi non si vendono, ecco di chi si tratta

Juve, Igor Tudor indica i cinque calciatori che per lui sono fondamentali nel nuovo corso bianconero: ecco di chi si tratta

Igor Tudor, da poco confermato sulla panchina della Juve con un contratto fino al 2027, ha già tracciato le linee guida per la prossima stagione, indicando, come riportato da Tuttosport, cinque giocatori considerati incedibili attorno ai quali costruire il nuovo ciclo bianconero. Una lista che conferma alcune certezze, ma che include anche scelte in parte sorprendenti. Il primo nome è quello di Federico Gatti, difensore che secondo Tudor incarna al meglio lo spirito combattivo della Juve. Nonostante le voci insistenti su un interesse del Napoli e contatti tra il club partenopeo e l’entourage del giocatore, la Juventus lo ritiene una colonna del futuro e sta lavorando da tempo a un rinnovo contrattuale, anche se al momento un accordo non è ancora stato raggiunto.

Un’altra pedina fondamentale per il tecnico è Andrea Cambiaso. L’esterno era finito nel mirino di club importanti come il Manchester City e, più recentemente, anche il Milan lo ha sondato come potenziale erede di Theo Hernandez. Tudor, però, ha bloccato ogni possibilità di cessione, vedendo in lui un punto fermo del progetto tecnico. A centrocampo, Tudor non vuole rinunciare né a Manuel Locatelli – autore del rigore decisivo per la qualificazione in Champions – né a Khephren Thuram, una delle sorprese positive della scorsa sessione di mercato.

Infine, Kenan Yildiz è considerato il talento più prezioso del nuovo corso. Tudor lo ha pubblicamente elogiato per le sue doti tecniche e la personalità rara per un giocatore della sua età. Il club è già al lavoro per blindarlo ulteriormente con un rinnovo contrattuale e un adeguamento dell’ingaggio. Questi cinque giocatori rappresentano, secondo Tudor, il cuore della Juventus che verrà: giovane, motivata e ambiziosa.