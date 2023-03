Juve, ufficiale la squalifica per Kean: due giornate di stop

Il Giudice Sportivo ha ufficializzato la squalifica per Moise Kean dopo il calcione a Gianluca Mancini in Roma-Juventus di domenica

L’attaccante bianconero è stato squalificato per i prossimi due turni del campionato di Serie A, in cui la Vecchia Signora giocherà contro la Sampdoria e l’Inter. Per il centravanti azzurro anche un’ammenda di 10 mila euro.