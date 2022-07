Juve Zaniolo, Cherubini insiste per lo scambio: le ultime

La Juve insiste per Zaniolo e Cherubini vuole arrivare al classe ’99 con uno scambio, soluzione al momento poco gradita dalla Roma

La Juve pensa sempre a Zaniolo per aggiungere qualità al centrocampo di Allegri. La trattativa con la Roma al momento non è delle più semplici, anche se i giallorossi avrebbero aperto al prestito oneroso con obbligo di riscatto.

Cherubini, però, insiste per provare a fare uno scambio di prestiti senza vincoli. Questa soluzione al momento non scalda la trattativa, intanto Zaniolo potrebbe non giocare contro il Sunderland. Lo scrive Tuttosport.