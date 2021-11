Juve Zenit, due buone notizie per Allegri: Chiesa e De Ligt in gruppo

Juve Zenit, Allegri accenna un sorriso: Chiesa e De Ligt in gruppo. I due bianconeri hanno recuperato dai rispettivi affaticamenti

Finalmente una buona notizia per la Juventus e per Massimiliano Allegri. Federico Chiesa e Matthijs de Ligt hanno recuperato dai rispettivi risentimenti muscolari e si allenano in gruppo alla Continassa alla vigilia dello Zenit.

Entrambi, pertanto, dovrebbero essere a disposizione del tecnico per la partita che può consegnare alla Juve la qualificazione agli ottavi di Champions League. Regolarmente in gruppo anche Rugani e Chiellini.