Juventus, 0 gol e 0 assist per Yildiz da oltre un mese: cosa sta succedendo al numero dieci bianconero. L’analisi completa

Juventus, 0 gol e 0 assist per Kenan Yildiz da più di un mese: cosa sta accadendo al gioiello turco. L’analisi integrale

A vent’anni, molto spesso, non è la tenuta fisica a cedere, ma è la tenuta mentale a giocare brutti scherzi di fronte all’aumento vertiginoso delle responsabilità. È l’esatta fotografia del momento attraversato da Kenan Yildiz. Come evidenziato dall’analisi di Tuttosport, il giocatore è reduce da un mese di febbraio a dir poco logorante: un tour de force asfissiante di impegni ravvicinati, sommato alle tensioni emotive per il tanto atteso rinnovo contrattuale, ne ha prosciugato le energie psico-fisiche.

Il calo fisiologico di Yildiz e l’importanza della sosta

Le fatiche accumulate hanno inevitabilmente presentato il conto. Dopo un’ottima prestazione contro il Parma, interrotta in anticipo, il turco ha dovuto stringere i denti. La botta subita con il Como non gli ha impedito di affrontare il Galatasaray in Europa, ma ha pesato sulla sua consueta lucidità, palesatasi in modo evidente con l’occasione sprecata nell’ultimo match contro la Roma.

Il bilancio di zero reti e zero assist nelle ultime sette uscite tra Serie A e Champions League fa rumore, e questo appannamento ha finito per condizionare anche le certezze del compagno di reparto Jonathan David. Adesso, potendo sfruttare una settimana di lavoro “tipo” per preparare la sfida contro il Pisa, Yildiz avrà finalmente modo di ritrovare l’ossigeno e la brillantezza in zona gol.

Verso il rientro: il piano per Vlahovic e le cifre del rinnovo

Nel frattempo, alla Continassa, Dusan Vlahovic scalpita per mettersi definitivamente alle spalle i tre lunghi mesi di stop trascorsi in infermeria. Il numero 9 si è parzialmente riaggregato al gruppo, ma la parola d’ordine societaria resta la massima prudenza.

Luciano Spalletti è in totale sintonia con i medici: non si correranno rischi di ricaduta. Salvo clamorose sorprese, Vlahovic non sarà convocato per la sfida al Pisa, con l’obiettivo mirato di riaverlo al 100% per la successiva trasferta di Udine.

Il recupero clinico si intreccia, inoltre, a filo doppio con il mercato. Il serbo è centrale nel progetto di mister Spalletti, che spinge fortemente per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno. L’attaccante ha già lanciato un inequivocabile segnale d’amore: pur di continuare la sua avventura con la Juventus, sarebbe disposto a dimezzarsi lo stipendio. I presupposti per la fumata bianca ci sono tutti, ma ora la priorità assoluta resta il rientro sul rettangolo verde.