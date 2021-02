Juventus, 42 punti in 21 partite: peggior cammino degli ultimi 9 anni per la squadra allenata da Pirlo. Il dato che preoccupa

Nel ciclo dei 9 scudetti consecutivi, a questo punto della stagione, la Juventus non aveva mai racimolato così pochi punti come in questo campionato: 42. È il dato che emerge alla 21esima giornata di Serie A.

Rispetto alla Juventus di Sarri, Pirlo ha ben 9 punti di ritardo. Rispetto alla Juve di Allegri di due anni fa, addirittura 17. Nel decennio, solo nel 2011/12, quando i bianconeri arrivarono alla fine settimi, si era fatto peggio: 42 punti in 21 partite.