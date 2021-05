Juventus, accordo raggiunto con Allegri: Pirlo esonerato

La Juventus ha raggiunto l’accordo con Massimiliano Allegri. Esonerato Pirlo dopo una sola stagione

Massimiliano Allegri ha raggiunto l’accordo con la Juventus per il ritorno in panchina. Come riportato da Sky Sport, i bianconeri e l’allenatore hanno limato gli ultimi dettagli e mancherebbe ora solo l’annuncio.

Andrea Pirlo, quindi, sarà esonerato dopo una sola stagione alla guida della prima squadra bianconera. L’accelerata del club juventino dopo aver saputo del forte interesse dell’Inter per Allegri. A fare la differenza sarebbe stato l’amore del tecnico per i colori della Juventus.