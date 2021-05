Juventus, Agnelli accelera per Allegri: si può chiudere in 48 ore

La Juventus e Andrea Agnelli avrebbero accelerato per Massimiliano Allegri: si può chiudere nelle prossime 48 ore

Massimiliano Allegri è il candidato numero uno per diventare il prossimo allenatore della Juventus. Come scrive Gazzetta La Juve vuole piazzare l’accelerata decisiva per Max, nel tentativo di anticipare Real Madrid e PSG, quest’ultima recentemente inseritasi nella corsa al tecnico. Occhio anche all’Inter in caso di addio in Conte. Zidane che resta al Real riporterebbe in pole Allegri per la Juve. Ma a Madrid non hanno mollato la presa,

Per Allegri si muovendo direttamente Agnelli, con Paratici sempre più ai margini. L’amicizia e la stima tra i due potrebbero fare la differenza. In caldo c’è un contratto biennale. Secondo Tuttosport i bianconeri si sono definitivamente convinti dopo l’annuncio di Gattuso (anche lui preso in considerazione) alla Fiorentina. L’annuncio potrebbe addirittura arrivare nelle prossime 48 ore.