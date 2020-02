Juventus, Agnelli: «Conte? Volevamo Sarri»

Il presidente della Juventus Agnelli ha parlato dell’ingaggio di Sarri e della possibilità di riprendere Conte

Il presidente della Juventus Andrea Agnelli è intervenuto durante il programma Tutti Convocati su Radio 24. Inevitabile la domanda sull’ingaggio di Maurizio Sarri e la possibilità di riprendere Antonio Conte, ora allenatore dell’Inter.

«Noi volevamo Sarri, abbiamo preso Sarri. Conte è una bandiera juventina, capitano, ha vinto uno scudetto, ha alzato la Champions League. Conte è Juventus da questo punto di vista, non ho nessun timore di pensare che non lo sia. Abbiamo un rapporto cordiale, disteso, come dev’essere. Poi siamo professionisti, la sfida più affascinante per lui è stata quella di riportare l’Inter a vincere. Conosco Zhang, lo stimo, è una sfida con la presidenza dell’Inter».