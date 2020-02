Il presidente della Juventus Agnelli ha parlato della possibilità di disputare a porte chiuse la sfida contro l’Inter

Il presidente della Juventus Andrea Agnelli è intervenuto durante il programma Tutti Convocati su Radio 24. Il primo pensiero è rivolto all’emergenza sanitaria legata al Coronavirus.

«Juve-Inter a porte chiuse? In questo momento la priorità per il paese è la tutela della salute pubblica. È evidente che ci sia un dialogo con i vari portatori di interesse, ma qualsiasi determinazione dev’essere nella tutela della salute pubblica. Iniziare il campionato tardi e non giocare nella sosta natalizia significa che se si sgarra una partita, diventa complicato recuperare».