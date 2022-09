Juventus, alla Continassa si riparte: ecco su cosa sta lavorando Allegri

Allegri ricarica quel che rimane della Juventus: il tecnico lavora alla Continassa in questi giorni di pausa

Secondo quanto riferito da Sky Sport, si è diviso in due il gruppo di lavoro della Juventus in questi giorni di sosta per via delleNazionali. Gli infortunati (Pogba, Chiesa, Locatelli, Rabiot, Alex Sandro, Kaio Jorge e Aké) stanno recuperando alla Continassa.

Allegri e lo staff tecnico sono al lavoro con con chi sta bene e con chi non è convocato in Nazionale (Perin, Rugani, Kean e Soulé) al centro sportivo “Ale e Ricky” di Vinovo, insieme alla Juventus B di Brambilla.