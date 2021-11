Juventus anti Chelsea: dubbio modulo con Kulusevski

Chelsea Juve, il grande dubbio di Allegri: la formazione gira intorno allo svedese

Allegri e i dubbi di formazione. La Juventus stasera in campo contro il Chelsea con più di qualche pensiero. Tra infortuni e giocatori non al meglio le possibilità non sono tante e ora c’è da capire anche Kulusevski.

Lo svedese assente per un intervento dal dentista potrebbe comunque partire titolare e giocare nel reparto offensivo con Chiesa e Morata. L’altra soluzione è l’inserimento di McKennie

