Juventus, Allegri e la società hanno deciso: squadra in ritiro

Dopo i recenti risultati negativi, Allegri e la Juventus hanno deciso di portare la squadra in ritiro

La Juventus andrà in ritiro da domani fino a sabato per preparare al meglio le due partite casalinghe contro Zenit in Champions League (martedì 2 novembre) e Fiorentina in Serie A (sabato 6 novembre) prima della sosta per le nazionali.

Già ieri nel post partita Allegri aveva aperto alla possibilità di andare in ritiro. L’ultima decisione simile era stata presa nel 2015 dopo il ko con il Sassuolo.

