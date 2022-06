Juventus, Allegri spinge per avere Di Maria: la situazione

Calciomercato Juventus: l’allenatore bianconero Allegri vuole a tutti i costi Angel Di Maria. La situazione

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri insiste per avere a sua disposizione Angel Di Maria per il ritiro che partirà ai primi di luglio.

L’allenatore della Juventus considera indispensabile l’acquisto di un uomo di qualità ed esperienza come il Fideo, che dal canto suo si sta informando sulla squadra bianconera e sta riflettendo sul trasferimento. In casa juventina si respira al momento un clima di fiducia, ma è bene sapere che non si attenderà ancora a lungo prima di cambiare eventualmente obiettivo.

