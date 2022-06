Juventus, Arrivabene su Ronaldo: «Dispiace, non è stato sfruttato fino in fondo a causa del Covid»

L’a.d. della Juventus Maurizio Arrivabene ha parlato con un po’ di rammarico dell’avventura in bianconero di Cristiano Ronaldo

Maurizio Arrivabene, amministratore delegato della Juventus, in una lunga intervista al Corriere dello Sport ha parlato anche con un po’ di rammarico dell’esperienza in bianconero di Cristiano Ronaldo.

RONALDO – «Ronaldo non è stato sfruttato fino in fondo per colpa del Covid. È un grande dispiacere, perché non abbiamo sfruttato appieno il potenziale, ma c’è un fatto di cui sono fermamente convinto: la Juventus va sopra qualsiasi giocatore. La Juventus è una squadra che ha regole precise e che ha 125 anni di storia, più di un secolo di storia non viene scritto da un solo giocatore, per cui la squadra è sempre più importante dei singoli. Esiste la Juventus e alla Juventus le regole le devono rispettare tutti, a partire da me».

