Juventus Atalanta: sarà l’ultima gara in bianconero per Buffon ma non solo

Diversi giocatori della Juventus potrebbero dire addio ai bianconeri a fine stagione. Questa sera la possibilità di alzare l’ultimo trofeo. Ecco di chi si tratta

La Gazzetta dello Sport passa in rassegna tutti quei giocatori per cui Atalanta-Juve potrebbe essere l’ultima finale con la maglia della Juventus. Si va da Buffon – per cui potrebbe essere anche l’ultima partita della carriera – a Chiellini che non ha ancora ricevuto novità dalla Juve sul futuro.

Ma anche Ronaldo, Dybala, Szczesny, Morata, Demiral e Ramsey non sono sicuri di restare a Torino il prossimo anno.