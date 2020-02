Il capitano della Juventus Bonucci ha commentato la sconfitta ottenuta in Champions League contro il Lione

Leonardo Bonucci ha lanciato pesanti accuse al termine della sfida di Champions League contro il Lione: «Alcuni giocatori degli undici titolari non erano concentrati già da prima che iniziasse la partita. Nel riscaldamento ho detto a tutti di restare concentrati, dobbiamo fare squadra anche nelle piccole cose».

«Abbiamo sbagliato il primo tempo. Eravamo secondi su tutto, in certe partite paghi il minimo errore. Nel secondo tempo si è vista la vera Juve, ma loro ci hanno colpito nel momento in cui eravamo in dieci. Adesso testa alla partita di domenica, al ritorno andremo avanti», ha concluso il capitano della Juventus ai microfoni di Sky Sport.