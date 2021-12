Juventus, Bonucci nella storia: sorpassato Boniperti in una classifica

Bonucci, scendendo in campo contro il Malmoe, diventa l’ottavo giocatore per numero di presenze nella storia della Juventus

Bonucciscendendo in campo contro il Malmoe stacca Boniperti e diventa l’ottavo giocatore nella classifica presenze della storia Juve.

Il difensore in maglia 19 ha raggiunto il gettone numero 460 in bianconero, superando lo storico ex attaccante e presidente che con la Juve giocò 459 partite. Bonucci è arrivato a questo storico traguardo in 11 stagioni a Torino.

Al settimo posto in classifica c’è Dino Zoff con 476 presenze.