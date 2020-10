Juventus, Bonucci: «Il protocollo è stato creato ad hoc per giocare»

Leonardo Bonucci torna sulla vicenda di Juventus-Napoli: ecco le parole del difensore bianconero in conferenza stampa

Leonardo Bonucci ha parlato della vicenda relativa a Juventus-Napoli in conferenza stampa alla vigilia di Polonia-Italia.

«Eravamo tranquilli, chiusi nella Bolla più per precauzione che per necessità, per seguire il protocollo creato ad hoc per continuare a disputare il campionato. Ci sono delle regole che ci permettono di stare abbastanza tranquilli. Dispiace vivere questo momento, ma grazie alle regole possiamo giocare le partite e questo è quello che conta».