Juventus, Bonucci: «Qui devi giocare per vincere, il pareggio non basta»

Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ha parlato a pochi giorni dal ritorno in campo dei bianconeri in Champions League

Leonardo Bonucci, uno dei protagonisti dello spot di Sky Sport dedicato alle italiane impegnate in Champions League, ha chiarito le ambizioni della Juventus.

«Quando scendi in campo con questa maglia non ti puoi accontentare di un pareggio anche se il tuo obiettivo l’hai raggiunto. Devi giocare per vincere. L’atmosfera dello stadio, l’adrenalina che si avvicina è un’emozione diversa. Sappiamo qual è il nostro posto: andare avanti per raggiungere il sogno».