Juventus, buone notizie: rientro in gruppo per Khedira e Bernardeschi

Juventus, buone notizie per Maurizio Sarri: rientrano in gruppo Khedira e Bernardeschi in vista della sfida con la Spal

La Juventus ha ripreso a lavorare in vista della sfida di sabato alle 18.00 con la Spal. I bianconeri affronteranno la sfida con i biancoazzurri prima della gara di Champions League contro il Lione.

Buone notizie per Maurizio Sarri: seduta di fisioterapia per Miralem Pjanic, mentre Federico Bernardeschi e Sami Khedira sono tornati in gruppo dopo i problemi fisici. Recuperi fondamentali per Sarri.