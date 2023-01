Juventus calciomercato: le 3 trattative di gennaio

La Juventus resta sempre molto vigile sul calciomercato di gennaio, sono 3 le trattative che tengono banco nel club bianconero, in entrata e in uscita

La Juventus, dopo un inizio di stagione difficile, con l’eliminazione in Champions League, è riuscita a fare quadrato intorno al suo allenatore e risalire posizioni in campionato. Una serie di risultati positivi che la collocano di diritto tra le favorite per lo scudetto, come si può vedere anche sui nuovi siti scommesse. Davanti a tutti troviamo il Napoli capolista, a seguire i campioni in carica del Milan e la squadra di Max Allegri. In vista della seconda parte di stagione, il club bianconero ha deciso di intervenire sul mercato di gennaio, in entrata e in uscita. Diverse, infatti, le trattative già avviate.

La “Vecchia Signora” è intenzionata a tornare competitiva in Italia e in Europa, ecco perché è pronta ad investire subito, in modo oculato, sul mercato. Il primo obiettivo rimane Sergej Milinkovic-Savic. Il giocatore della Lazio andrà in scadenza di contratto nel 2023 ed ha voglia di nuove esperienze, come dimostra il mancato rinnovo con la società capitolina. I dirigenti bianconeri vogliono accorciare i tempi e sono disponibili a chiudere subito la trattativa. Sergej già da tempo ha dato il suo assenso al trasferimento in bianconero, bisogna ora trovare l’accordo con il presidente dei biancocelesti, Claudio Lotito. Non sarà facile ma le sensazioni sono positive.

Un altro giocatore seguito da tempo dalla Juventus, è il neocampione del mondo Rodrigo De Paul. L’ex Udinese, attualmente all’Atletico Madrid, non è soddisfatto dell’esperienza in Liga spagnola e avrebbe già manifestato l’intenzione di cambiare aria. L’entourage del centrocampista argentino starebbe valutando diverse proposte, tra cui proprio quella dei bianconeri. Fino a pochi giorni fa appariva difficile un trasferimento già nel mese di gennaio, nelle ultime ore però la dirigenza della Juve ha sondato nuovamente il terreno. A De Paul piace l’idea di tornare in Italia, per questo motivo la trattativa ha registrato un’accelerazione. Possibili sviluppi attesi a breve.

Per quanto riguarda il capitolo delle uscite, Dusan Vlahovic è un tema molto caldo nell’ambiente bianconero. Il serbo è fermo ai box per pubalgia dal 25 ottobre. Finora la sua esperienza alla Juventus è stata inferiore alle attese, soprattutto considerando che il suo cartellino è stato acquistato dalla Fiorentina, nel gennaio del 2022, per 70 milioni di euro (più 10 di bonus). Ecco perché, se arrivasse un’offerta importante a gennaio, diverrebbe realistica una sua cessione. Il giocatore è seguito da diversi top club europei, fra cui Arsenal e Bayern Monaco. Si parla di un’offerta di 100 milioni per l’attaccante. Per queste cifre la Juventus sarebbe disposta a privarsene, per poi trovare sul mercato una valida alternativa.