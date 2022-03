Juventus, torna di moda Luis Suarez per l’attacco? Ritorno di fiamma in ottica calciomercato

Il nome di Luis Suarez torna prepotentemente in orbita Juventus. Questo è quanto riportato dall’Express, che spiega come il centravanti uruguaiano sia finito nuovamente nel mirino del club bianconero.

Dopo il lungo corteggiamento dell’estate del 2020 l’attaccante, in scadenza di contratto con l’Atletico Madrid, torna dunque ad essere un nome spendibile per il mercato in entrata della Juventus, che potrebbe tesserarlo in qualità di vice Vlahovic.