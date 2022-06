Juventus, Carrera: «Pogba vorrà dimostrare di poter fare ancora la differenza»

L’ex calciatore e collaboratore tecnico della Juventus Carrera ha parlato di Pogba e del calciomercato dei bianconeri

Massimo Carrera, ex difensore e poi collaboratore tecnico della Juventus, in una intervista a JuventusNews24 ha parlato del calciomercato dei bianconeri.

Condivide la volontà della Juve di puntare su Di Maria, vista anche la titubanza del Fideo?

«Il giocatore non si discute perchè ha qualità importanti, ha esperienza da vendere, ma serve capire se ha ancora quella voglia di mettersi in discussione. Di Maria è abituato a giocare in grandi club e la Juve ha un dna certamente importante, se arriva dovrà mettersi a disposizione dei compagni e del mister in tutto e per tutto. La storia del Mondiale e del ritorno in Argentina è una valutazione di cui tenere conto, ma prima di comprarlo sono certo avranno preso le precauzioni del caso. Ne avranno parlato in società ma avranno avuto anche contatti diretti, capendo o meno se ha ancora quel fuoco dentro che gli permette di fare la differenza».

Chi invece appare ad un passo è Pogba? E’ un bene per la Juve puntare sui cavalli di ritorno?

«Pogba è andato via lasciando un buon ricordo, è un centrocampista completo che sa fare la fase difensiva, sa fare assist e anche gol. Parliamo di un giocatore importante che può fare comodo alla Juve. Quest’anno ha sofferto un po’, ma resta in ogni caso un giocatore di primo livello».

Com’era il Pogba quando arrivò a Torino ad inizio carriera?

«Aveva personalità, si vedeva che voleva diventare il leader e quello ha fatto. Paul si è messo a disposizione della squadra, del mister e si fermava dopo l’allenamento a fare esercizi tecnici con me o con Angelo Alessio. Pogba ha sempre voluto arrivare in alto e secondo me il ritorno alla Juve non sarà un ritorno tanto per, ma vorrà dimostrare di poter fare ancora la differenza».

