Juventus, Ceravolo: «Pochi sostituti adatti per De Ligt. Faccio un nome»

Franco Ceravolo, ex dirigente della Juventus, ha analizzato la situazione sul mercato: le parole su De Ligt

Ai microfoni di Juventusnews24 un’analisi sul mercato bianconero da parte di Franco Ceravolo.

LE PAROLE – «Koulibaly è tra i pochi giocatori che possono sostituire alla grande De Ligt. Il problema non è tanto il rapporto tra Napoli e Juve, ma la concorrenza e il prezzo. Se c’è il gradimento del giocatore, l’operazione potrebbe andare in porto. Ma solo se De Laurentiis si accontenta della cifra che offre la Juventus. E’ tutta una questione economica, visto che ci sono altri 3-4 club in Europa che lo cercano. De Laurentiis ha fatto un’offerta importante a Koulibaly e lui è molto legato alla maglia del Napoli e ai tifosi, quindi davanti ad una proposta di contratto importante valuterà la situazione. Staremo a vedere. Di certo come qualità sarebbe il giocatore giusto per sostituire De Ligt».

