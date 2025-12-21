Juventus, proposta monstre dall’Arabia: sul tavolo di Elkann un’offerta per il controllo del club

Juventus, emissari sauditi all’assalto: offerta shock per la maggioranza delle quote. Tutti gli aggiornamenti

Le voci sul futuro societario della Juventus tornano a circolare con insistenza attorno alla Continassa, riaccendendo le speculazioni su un possibile cambio di proprietà. Come riportato da Tuttosport, nelle ultime ore si sarebbe registrato un rinnovato interesse da parte di emissari sauditi, pronti a mettere sul tavolo un’offerta faraonica da circa 2 miliardi di euro. Una cifra enorme, che tuttavia gli analisti considerano soltanto un’ipotetica base di partenza per avviare una trattativa. Nonostante ciò, la posizione di Exor rimane immutata: la Juventus non è in vendita.

La linea della famiglia Agnelli-Elkann è chiara e segue quanto già visto nelle scorse settimane. Anche proposte economicamente molto allettanti, come quella araba, vengono respinte senza esitazioni. Il precedente Tether lo dimostra: di fronte a un’offerta concreta, la porta è rimasta chiusa. Il motivo è semplice: manca la volontà di cedere. John Elkann considera il club un asset storico e strategico, e intende proseguire il percorso di rilancio sportivo ed economico avviato con il nuovo management.

Per questo, all’interno dell’ambiente bianconero, le indiscrezioni su possibili acquisizioni vengono percepite come semplici rumors, privi di reale fondamento. I tifosi possono dunque restare sereni: nonostante il pressing internazionale e le cifre astronomiche che circolano sui media, il controllo della Juventus resta saldamente nelle mani di Exor, determinata a difendere identità, storia e continuità del club.

