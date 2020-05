Juventus, chi è il gemello di Cristiano Ronaldo? Le soluzioni

La Juventus studia il partner perfetto per Cristiano Ronaldo: da Dybala e Higuain a Bernardeschi e Douglas Costa

La Juventus si prepara al rientro con l’incognita relativa al partner perfetto in attacco per Cristiano Ronaldo, che dovrà essere l’arma in più per i bianconeri in un finale di stagione anomalo.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, dipenderà molto dalle caratteristiche degli avversari. I numeri dicono Paulo Dybala, mentre la media gol Gonzalo Higuain. Restano sullo sfondo Federico Bernardeschi e Douglas Costa.