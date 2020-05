Juventus, Chiellini: «Bonucci diverso dal burbero che vediamo in campo»

Giorgio Chiellini nella sua autobiografia si sofferma sul particolare carattere di Bonucci, compagno di reparto alla Juventus

Nell’autobiografia “Io, Giorgio”, Giorgio Chiellini ha parlato anche di Leonardo Bonucci, difensore della Juventus. Ecco le sue parole sul centrale.

«Nella vita è molto diverso dal burbero che vediamo in campo, non dico riflessivo ma certo non così focoso. Poi, come a tutti, i cinque minuti ogni tanto gli scattano. La Juventus è stata brava a incanalare l’esuberanza di Bonucci nel modo giusto: troppa energia senza controllo può essere dannosa, ma usata bene diventa devastante».