Juventus, Chiellini: «Serie A? Non vediamo l’ora di scendere in campo»

Giorgio Chiellini ha accolto con soddisfazione la ripresa della Serie A: le parole del capitano della Juventus

Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, ha commentato su Twitter l’ufficialità della ripresa della Serie A.

«Finalmente oggi abbiamo una data e la certezza che il campionato riprenderà, è un segnale ulteriore che l’Italia sta ripartendo. Non vediamo l’ora di scendere in campo e di fare quello che più amiamo, certi di poter regalare tante emozioni ai milioni di tifosi che erano in attesa».