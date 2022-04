Juventus, Ciaschini: «Allegri saprà costruire una squadra vincente»

Giorgio Ciaschini, ex vice allenatore della Juventus, ha parlato così del ritorno di Allegri in bianconero: le dichiarazioni

In esclusiva per Juventusnews24, Giorgio Ciaschini ha parlato del ritorno di Allegri in bianconero.

LE PAROLE – «Allegri è tornato in un momento in cui anche la Juventus deve un po’ ricostruire la sua identità e sostituire dei giocatori storici e di grande personalità. Sta lavorando in questo obiettivo senza perdere di vista il raggiungimento di obiettivi fondamentali. Conosce molto bene ambiente e la mentalità della Juventus per cui credo che riuscirà a modellare una squadra competitiva in campionato e per la Champions League che è un obiettivo fondamentale per la società».

