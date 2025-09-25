Juventus, Conceicao a rischio con l’Atalanta: le possibili scelte offensive di Tudor

Juventus, Conceicao a rischio: Tudor può ridisegnare l’attacco in vista dell’importante partita dello Stadium contro l’Atalanta

Nessun allarme, ma massima prudenza. In casa Juventus si gestisce con attenzione la condizione di Francisco Conceiçãoin vista del big match di sabato contro l’Atalanta. Come riporta JuventusNews24.com, il trequartista portoghese sta svolgendo un lavoro personalizzato per smaltire le scorie dello stop accusato in nazionale e ritrovare la brillantezza migliore. Lo staff di Igor Tudor non vuole correre rischi con un giocatore già diventato fondamentale per gli equilibri offensivi della squadra.

Questa gestione conservativa, però, apre un ballottaggio serrato per il ruolo di trequartista, nel caso in cui “Chico” dovesse partire dalla panchina. Le opzioni a disposizione del tecnico croato non mancano, a partire da soluzioni che prevedono l’adattamento di una punta. Sia Loïs Openda che Jonathan David sono stati già provati in quella posizione e potrebbero agire alle spalle di Vlahović, garantendo dinamismo e peso offensivo.

L’alternativa più naturale sarebbe l’impiego di Edon Zhegrova. Il kosovaro è il sostituto designato di Conceição, ma resta da valutare la sua tenuta atletica: se Tudor lo riterrà in grado di reggere almeno 45 minuti ad alta intensità, potrebbe concedergli la sua prima vera chance da titolare. Un’altra suggestione porta a un impiego più avanzato di Teun Koopmeiners, una mossa che potrebbe dare più equilibrio e capacità di inserimento.

Infine, non è da escludere una variazione tattica, con il passaggio a un modulo con due punte supportate da Kenan Yıldız. Le prossime ore saranno decisive: Conceição resta in corsa per una maglia, ma Tudor studia attentamente tutte le alternative per non farsi trovare impreparato.