Juventus, oggi Allegri testerà le condizioni di Dybala

Oggi durante l’allenamento della Juventus, Allegri testerà le condizioni di Dybala in vista della Roma

L’allenamento di oggi della Juventus potrebbe essere decisivo per le scelte su Dybala da parte di Allegri in vista della Roma. Durante la seduta verranno valutate le condizioni dell’argentino che scalpita per esserci almeno in panchina contro i giallorossi.

L’allenatore bianconero, però, predica pazienza (come riportato da Tuttosport) e non vorrebbe rischiarlo contro la Roma, ma preferirebbe avere Dybala a disposizione contro lo Zenit in Champions League.