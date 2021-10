Infortuni Dybala e Morata, le condizioni a pochi giorni da Juve Roma

Infortuni Dybala e Morata, gli ultimi aggiornamenti sui due attaccanti a quattro giorni dalla sfida contro la Roma

Proseguono i recuperi di Dybala e Morata dopo gli infortuni accusati nella sfida contro la Sampdoria. I due attaccanti della Juve, come ieri, anche oggi hanno svolto un lavoro personalizzato rispetto al resto dei compagni nell’allenamento che ha visto a tornare a disposizione di Allegri molti nazionali.

L’argentino punta alla convocazione per Juve Roma, mentre per lo spagnolo potrebbe volerci qualche giorno in più. Possibile rientri anche lui nei convocati per domenica, ma più probabilmente lo si rivedrà per la gara di Champions con lo Zenit.