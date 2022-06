Juventus, contatti continui con Di Maria: l’agente ha fatto una promessa

Calciomercato Juventus: i bianconeri sono in contatto continuo con l’entourage di Di Maria che avrebbe fatto una promessa al club

La Juventus resta in attesa della risposta di Angel Di Maria. Sono ore di importanti riflessioni in casa Fideo che, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ha chiesto qualche giorno di tempo in più per pensare al suo futuro insieme alla sua famiglia.

Recentemente ci sarebbero stati nuovi contatti tra i bianconeri e l’entourage del calciatore, con quest’ultimo che avrebbe fatto una promessa alla Juventus: entro questa settimana arriverà senza dubbio la risposta definitiva di Di Maria. Un sì che potrebbe sbloccare anche il mercato della Vecchia Signora.

