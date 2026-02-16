Connect with us
Juventus, i convocati per il Galatasaray: forfait a sorpresa per David! La decisione su Thuram

Published

3 ore ago

on

By

david juventus

Juventus, i convocati per il Galatasaray: forfait a sorpresa per David! La decisione su Thuram. Ecco chi ci sarà per il match di Champions League

Luciano Spalletti sorride a metà dopo la rifinitura. Il tecnico dei Bianconeri ha diramato la lista dei convocati per la delicata sfida di Champions League contro il Galatasaray. La buona notizia è il recupero di Khephren Thuram: il centrocampista francese ha smaltito l’edema osseo ed è partito con la squadra. Tuttavia, l’attacco perde pezzi: Jonathan David alza bandiera bianca per un fastidio all’inguine. Il bomber canadese resta a Torino insieme agli indisponibili Emil Holm, Dusan Vlahovic e Arkadiusz Milik.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Di seguito l’elenco completo:

1 Perin
3 Bremer
4 Gatti
5 Locatelli
6 Kelly
7 Conceicao
8 Koopmeiners
10 Yildiz
11 Zhegrova
13 Boga
15 Kalulu
16 Di Gregorio
17 Adzic
18 Kostic
19 Thuram
20 Openda
21 Miretti
22 McKennie
23 Pinsoglio
27 Cambiaso
32 Cabal

