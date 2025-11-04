Convocati Juventus, la lista per la trasferta in casa dello Sporting: presente Yildiz. Quattro assenti per Spalletti. I dettagli!

Convocati Juventus: Spalletti ritrova Yildiz ma resta l’allarme in difesa. Ecco la lista dei bianconeri per la sfida contro lo Sporting.

È una notte cruciale per la Juventus di Luciano Spalletti. L’attesa sfida europea contro lo Sporting Lisbona (ore 21:00, Allianz Stadium) rappresenta un vero e proprio crocevia per la stagione bianconera. Alla vigilia del match, il tecnico ha ufficializzato la lista dei convocati della Juventus, che porta con sé buone notizie in attacco ma conferma la piena emergenza nel reparto difensivo.

La notizia più importante tra i convocati della Juventus è senza dubbio il ritorno di Kenan Yildiz. Il giovane talento turco, rimasto ai box nell’esordio di campionato contro la Cremonese per un fastidio al ginocchio, è nuovamente a disposizione. Spalletti lo riabbraccia in un momento delicato, consapevole che la fantasia e l’imprevedibilità del classe 2005 possono essere decisive per scardinare la retroguardia dello Sporting. La Juventus, ferma a soli due punti dopo tre gare europee, ha bisogno della qualità del suo gioiello per riaccendere la speranza di qualificazione.

La lista dei convocati della Juventus conferma un’emergenza totale nel pacchetto arretrato. Restano fuori tre pilastri del reparto: Gleison Bremer, ancora in recupero dopo l’operazione al menisco; Juan Cabal, alle prese con una lesione muscolare; e Lloyd Kelly, non ancora ristabilito dal problema fisico che lo ha costretto a saltare anche la gara di Cremona

Questa la lista completa:

1 Perin

4 Gatti

5 Locatelli

7 Conceicao

8 Koopmeiners

9 Vlahovic

10 Yildiz

11 Zhegrova

15 Kalulu

16 Di Gregorio

17 Adzic

18 Kostic

19 Thuram

20 Openda

21 Miretti

22 McKennie

24 Rugani

25 Joao Mario

27 Cambiaso

30 David

40 Rouhi

42 Scaglia