Juventus, cosa fare nel mercato estivo? Le opinioni di ex e tifosi

Archiviata in anticipo la stagione, la Juventus si concentrerà nella ricostruzione per la prossima stagione. Le opinioni degli ex giocatori

Alcuni ex giocatori e tifosi della Juventus hanno espresso le loro impressioni sul mercato estivo dei bianconeri. Ecco un estratto dell’esclusiva di Juventusnews24.

Salvatore Aronica – «La Juve dovrebbe prendere Salah, per sostituire Dybala in partenza. Poi Scamacca, come vice o con Vlahovic. Poi intervenire in difesa, ringiovanendo l’organico. Mi piacerebbe un giocatore come Ferrari del Sassuolo che si sta disimpegnando bene. Farei poi all-in su Koulibaly per cercare di migliorare tutto il reparto».

