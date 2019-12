Juventus, Cristiano Ronaldo da record: in doppia cifra da 15 stagioni

Cristiano Ronaldo ha firmato la prima doppietta di questa stagione in Serie A: il portoghese va in doppia cifra da 15 stagioni

Cristiano Ronaldo sembra essersi ormai lasciato alle spalle il momento precario di forma attraversato un mese fa: doppietta e terzo gol più volte sfiorato contro l’Udinese.

Il portoghese batte un altro record: è l’unico giocatore, nella top 5 dei campionati europei, ad essere andato sempre in doppia cifra, dalla stagione 2005/2006. Sono 15 le stagioni in doppia cifra, per una statistica davvero impressionante.