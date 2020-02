Cristiano Ronaldo ha sbagliato le ultime 25 punizioni dirette in Champions League: fattore negativo per la Juventus

Cristiano Ronaldo non convince in Champions League. Il fuoriclasse portoghese ha sbagliato 25 punizioni dirette di fila nelle gare internazionali, un fatto totalmente negativo per la Juventus.

L’ultima in occasione della sfida contro il Lione, valevole per la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League.