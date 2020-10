Juventus, Cristiano Ronaldo positivo: nella prossime ore tornerà in Italia per la quarantena

Cristiano Ronaldo è atteso in Italia nelle prossime ore, trascorrere la quarantena a Torino

Cristiano Ronaldo positivo al Coronavirus. Il giocatore della Juventus salterà Portogallo-Svezia di stasera e ora si trova nella sua nazione ma, secondo quanto raccolto da Calcionews24, farà presto rientro a Torino dove trascorrerà il periodo di quarantena.

«E’ presumibile che Ronaldo torni in Italia per trascorrere la quarantena qui, che è di 10 giorni, contro i 14 del Portogallo» le parole di Giovanni Guardalà di Sky Sport. Dunque, il rientro anticipato di CR7 in Italia al momento pare solo questione di ore.